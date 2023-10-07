Важная тема: Стелла – младшая на Шри-ланке.

Отдыхает на лучшем курорте острова в отличном отеле, купается в океане и расслабляется в бассейне, ужинает в уютных ресторанах – диваны – кальяны, едет смотреть китов и дельфинов и ни в чем себе не отказывает, даже специальный гардероб к отпуску подготовила.