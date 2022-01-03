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Инфекционист Вознесенский: научное сообщество настроено по поводу "омикрона" оптимистично

Инфекционист Вознесенский: научное сообщество настроено по поводу "омикрона" оптимистично

Научное сообщество настроено умеренно оптимистично из-за появления штамма коронавируса "омкирон". Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, передает РИА "Новости".

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