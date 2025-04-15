Команда Трампа призвала его занять более жесткую позицию по России

Несколько высокопоставленных сотрудников американской администрации посоветовали главе государства Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношению к России в урегулировании конфликта на Украине.
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