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РИА Новости: ВСУ издевались над сыном жительницы Нью-Йорка и расправились с ним

РИА Новости: ВСУ издевались над сыном жительницы Нью-Йорка и расправились с ним

Украинские солдаты терроризировали жителей Нью-Йорка (Новгородского), и как минимум один из них не пережил издевательств со стороны ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на одну из беженок, покинувших поселок.

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