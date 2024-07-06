Капитально ремонтировать дома теперь будут по-новому. Частями

О том, что такое выборочный ремонт, рассказали на заседании парламентского комитета 5 июля на парламентском комитете по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ обсуждали итоги работы Фонда капитального ремонта Карелии.
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