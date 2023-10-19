Губернатор Василий Голубев прокомментировал звуки взрывов над Ростовом, Батайском и Аксаем

Сработала система противовоздушной обороны.Сразу в нескольких населённых пунктах Ростова и близлежащих городов утром 19 октября многие жители увидели в небе следы, напоминающие работу систем противовоздушной обороны.
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