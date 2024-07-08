Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Фоминых
    "ЗА ВСЕ..." МАЛОВАТО БУДЕТ...  ПОВТОРИТЬ И ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ ОДНОКРАТНО ТРЕБА....Дывысь, Антоха!
  • Александр Каблучко
    Я в начале 80-х служил в Баку. Товарищ был коммунист, Герой Соцтруда. Когда в гостях были одни русские, жена садилась...Мусульманки не хо...
  • Балу -
    Почувствуйте себя, мрази, жителями российских приграничных регионов...Дывысь, Антоха!

А ведь проблема и в нас самих

А ведь проблема и в нас самих

Проблема не в них, а в нас: Россия не готова к решению первопричины миграционного кризиса Сказанное на Петербургском международном юридическом форуме правильно, но можно сколько угодно подсвечивать проблему и бить в набат, но всё это никак не сработает до тех пор, пока мы не займёмся решением первопричины кризиса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх