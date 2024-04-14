В игре про Черную пантеру от EA действительно будет открытый мир Почти год на...

В игре про Черную пантеру от EA действительно будет открытый мирПочти год назад Electronic Arts анонсировала открытие студии Cliffhanger Games и сообщила о первой игре, которую та разработает — Black Panther, героем которой станет персонаж Marvel.
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