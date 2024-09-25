Трамп увидел угрозу для своей жизни со стороны Ирана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о якобы имеющейся угрозе его жизни со стороны Ирана "Иран серьезно угрожает моей жизни <…> уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова", - написал он в социальной сети Truth Social.