Трамп увидел угрозу для своей жизни со стороны Ирана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о якобы имеющейся угрозе его жизни со стороны Ирана "Иран серьезно угрожает моей жизни <…> уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова", - написал он в социальной сети Truth Social.
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