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Российские банки рассказали о проблемах, возникших из-за введения реестра электронных повесток

Российские банки рассказали о проблемах, возникших из-за введения реестра электронных повесток

С 1 ноября 2024 года Минобороны начнет вносить информацию о мерах против уклонистов. Однако российские банки, обязанные отказывать в кредитах уклонистам от призыва, до сих пор не знают, как реализовать требования, связанные с реестром электронных повесток призывникам.

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