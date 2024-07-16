Российские банки рассказали о проблемах, возникших из-за введения реестра электронных повесток

С 1 ноября 2024 года Минобороны начнет вносить информацию о мерах против уклонистов. Однако российские банки, обязанные отказывать в кредитах уклонистам от призыва, до сих пор не знают, как реализовать требования, связанные с реестром электронных повесток призывникам.