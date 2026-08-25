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Авторадио

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Водителей будут лишать прав при выявлении опасных болезней

С 1 марта следующего года в России изменится порядок контроля за здоровьем водителей. Если врачи выявят заболевание, которое может быть противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация сообщит об этом водителю и МВД.

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