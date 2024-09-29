В Бийске полицейские вернули прогульщиков за школьные парты

Во время проведения профилактической акции инспекторы ПДН нашли шестерых детей, которые пропускали уроки Бийские полицейские вернули прогульщиков занятий за школьные парты, сообщили в МВД Алтайского края В городе завершилась традиционная акция "Вернем детей в школу", в рамках которой инспекторы ПДН и работники образования выезжали в рейды и посещали дома, где проживают трудные дети.