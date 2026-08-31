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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брансон призвал «Никс» забыть о чемпионстве: «Если нам это удастся, то мы будем в хорошем положении»

Джейлен Брансон в день своего 30-летия рассказал о настрое « Нью-Йорка » перед новым сезоном и объяснил, почему команде важно оставить прошлые заслуги позади.

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