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Валентина Иванова подтвердила беременность

Валентина Иванова подтвердила беременность

Валентина Иванова, избранница известного рэпера Тимати, поделилась радостной новостью со своими подписчиками в соцсетях: она беременна! Подтверждением этому стал видеоролик, в котором девушка демонстрирует округлившийся животик.

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