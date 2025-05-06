Валентина Иванова подтвердила беременность

Валентина Иванова, избранница известного рэпера Тимати, поделилась радостной новостью со своими подписчиками в соцсетях: она беременна! Подтверждением этому стал видеоролик, в котором девушка демонстрирует округлившийся животик.
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