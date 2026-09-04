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Барабаны и самодельный торт: как жена оперного певца Ильдара Абдразакова Марика отпраздновала день рождения

Барабаны и самодельный торт: как жена оперного певца Ильдара Абдразакова Марика отпраздновала день рождения

Жена оперного певца Ильдара Абдразакова Марика отпраздновала день рождения с дочерью Александрой, с которой они обе родились 2 сентября: именинницам исполнилось 41 и 9 лет.

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