«Как я себя мотивировал? Просто хотел жить». Четыре вдохновляющие истории паралимпийцев с редкими заболеваниями — О духе времени

Сильные люди. Каждые Паралимпийские игры – доказательство безграничных возможностей человека. Вопреки самым разным заболеваниям параатлеты воплощают свои мечты, добиваются высочайших результатов и вдохновляют других заниматься спортом.
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