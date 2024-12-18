Татарстанские эксперты прокомментировали идею вернуть талоны на еду

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил распространить опыт Калининградской области по введению продуктовых социальных карт для социально незащищенных граждан на всю Россию.
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