Макрон и Си Цзиньпин не попробовали "русский пирог" из-за его названия

Во время официального обеда в Пиренеях, который состоялся в рамках встречи французского президента Эмманюэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина, было принято решение исключить из меню блюдо под названием «русский пирог».
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