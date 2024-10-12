Логвинов: за кредит ЕС будут расплачиваться будущие поколения украинцев

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что Киев не получит в будущем репараций, а за кредит ЕС будут платить будущие поколения украинцев.
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