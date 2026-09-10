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От терразитовой штукатурки до мемориальной доски: в Петербурге завершают реставрацию знакового дома эпохи конструктивизма

От терразитовой штукатурки до мемориальной доски: в Петербурге завершают реставрацию знакового дома эпохи конструктивизма

В Санкт‑Петербурге вступил в финальную стадию масштабный проект по реставрации фасадов Дома специалистов Свирьстроя — яркого образца позднего конструктивизма, с 2018 года имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения.

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