От терразитовой штукатурки до мемориальной доски: в Петербурге завершают реставрацию знакового дома эпохи конструктивизма

В Санкт‑Петербурге вступил в финальную стадию масштабный проект по реставрации фасадов Дома специалистов Свирьстроя — яркого образца позднего конструктивизма, с 2018 года имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым