Bloomberg: Merz intends to stay in power

German Chancellor Friedrich Merz intends to retain the post of head of government, despite growing discontent within the Christian Democratic Union (CDU) and pressure after the party's defeat in the elections in Saxony-Anhalt, Bloomberg writes, citing sources familiar with his position.
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