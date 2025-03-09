15 человек, которые сами не поняли, что нашли, но им подсказали

Все мы хоть раз натыкались на странные вещи, происхождение и назначение которых оставалось загадкой. Будь то что-то необычное в кухонном ящике, непонятный инструмент в гараже или загадочная штуковина просто на улице - вопросы возникают мгновенно.
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