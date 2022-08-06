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Милан Миланович: «Эти еврокубковые поездки доставляют нам большие проблемы. Все, чего мы все хотим, — это наконец-то выспаться»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал поражение «Зриньски» (0:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций.

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