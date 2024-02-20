Екатеринбуржцу, напавшему на мальчика в Z-шапке, выдвинули новое обвинение

В Екатеринбурге суд вынес новое обвинение против мужчины, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z. Александра Неустроева обвинили в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия, на почве ненависти в отношении социальной группы (пп.