У МФО замедлился рост финансовых показателей

За девять месяцев 2023 года у микрофинансовых организаций замедлился рост доходов. Чистая прибыль 30 МФО выросла по итогам третьего квартала на 42%, до 17,9 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на их отчетность.