Электромобиль проехал 100 000 км через 92 страны и пошел на мировой рекорд

Серийный электрокар проехал почти 100 тысяч километров, официально попав в Книгу рекордов Гиннесса.Электрический фургон Volkswagen ID.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ирина Роднина дал...
- Ирина Роднина дал...
- Ирина Роднина дал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым