Вильфанд оценил вероятность возвращения жары в центре России

В центре европейской части России до конца следующей недели не прогнозируется жаркая погода, однако позднее температура воздуха может с вероятностью 60% подняться выше 25°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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