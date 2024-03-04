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Истребитель сбивает сам себя, и другие странные случаи гибели истребителей

Истребитель сбивает сам себя, и другие странные случаи гибели истребителей

Истребитель может обидеть каждый! Парашютист сбивает истребитель фото: Wikipedia.org31 марта 1943 года американские бомбардировщики, направлявшиеся уничтожить мост в Бирме, были атакованы японскими истребителями.

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