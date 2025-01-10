Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Возрождение российского Феникса состоялось

Возрождение российского Феникса состоялось

Политика и экономика Здравствуйте, мои дорогие читатели. По традиции пьём чай с пряниками под прекрасные новости с производственных площадок страны.

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Комментарии
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Галина Чужая
Хотелось бы кирдык, но до него ооооочень далеко. И, кстати, Трамп сейчас из штанов выпрыгивает  чтобы снова сделать  Америку великой.  То есть они прекрасно понимают куда катится США и всеми силами стараются остановить это падение. Кризис... его тоже нельзя допустить потому как США в первую очередь в трубу вылетит. Поэтому  Трамп и начал тихой сапой свои наезды на Гренландию и Панаму.  Знает, что никто не пикнет против них.
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21 час.
Александр Салтановский
Какие замечательные стихи про пиндОсию в конце поста!!!
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20 час.

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