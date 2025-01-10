Возрождение российского Феникса состоялось

Галина Чужая

Хотелось бы кирдык, но до него ооооочень далеко. И, кстати, Трамп сейчас из штанов выпрыгивает чтобы снова сделать Америку великой. То есть они прекрасно понимают куда катится США и всеми силами стараются остановить это падение. Кризис... его тоже нельзя допустить потому как США в первую очередь в трубу вылетит. Поэтому Трамп и начал тихой сапой свои наезды на Гренландию и Панаму. Знает, что никто не пикнет против них.