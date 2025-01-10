Политика и экономика Здравствуйте, мои дорогие читатели. По традиции пьём чай с пряниками под прекрасные новости с производственных площадок страны.
Возрождение российского Феникса состоялось
Комментарии
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Галина Чужая
Хотелось бы кирдык, но до него ооооочень далеко. И, кстати, Трамп сейчас из штанов выпрыгивает чтобы снова сделать Америку великой. То есть они прекрасно понимают куда катится США и всеми силами стараются остановить это падение. Кризис... его тоже нельзя допустить потому как США в первую очередь в трубу вылетит. Поэтому Трамп и начал тихой сапой свои наезды на Гренландию и Панаму. Знает, что никто не пикнет против них.
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21 час.
Александр Салтановский
Какие замечательные стихи про пиндОсию в конце поста!!!
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20 час.
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