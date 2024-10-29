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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мальцев об АКМ из Тулы и КХЛ: «Какой-то хозяин там, богатый человек, значит. У старых команд есть прошлое, но сейчас время другое»

«Как я оцениваю такую новость? Я не знаю, значит, какой-то есть хозяин там, богатый человек. Не рановато ли такому клубу в КХЛ? Не знаю.

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