Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кто электрифицировал Россию, лампочка Ильича и счёт за электричество в СССР

Кто электрифицировал Россию, лампочка Ильича и счёт за электричество в СССР

1. Как мы с вами уже обсуждали, до 1917 года Россия была одной из самых «электрических» стран. При Николае II электростанции появлялись повсюду, как грибы после дождя, и Россия входила тогда по выработке электричества в пятёрку самых развитых стран.

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