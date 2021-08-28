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“Их тысячи”: США после теракта в Кабуле нанесли авиаудар по организатору атак ИГИЛ в Афганистане

“Их тысячи”: США после теракта в Кабуле нанесли авиаудар по организатору атак ИГИЛ в Афганистане

Политика Происшествия По меньшей мере, один человек погиб. Американские военные по указу президента Джо Байдена нанесли удар по организатору ИГИЛ** на территории Афганистана.

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