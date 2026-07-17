Банки США зафиксировали рекордные комиссии на фоне ИИ-бумa: инвестиции в инфраструктуру ускоряются

Крупнейшие банки связывают рост сделок с масштабными вложениями в дата-центры, энергетику и вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллектаКрупнейшие банки США сообщили о рекордном росте доходов от инвестиционного банкинга на фоне масштабного притока капитала в инфраструктуру для искусственного интеллекта.
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