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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лишь 29% британцев положительно оценивают Месси после ЧМ – в начале было 55%. У Роналду 34% против 41%. Величайшим футболистом в истории Лео считают 38%, Криштиану – 16%

Отношение британцев к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси ухудшилось после чемпионата мира. Сборная Англии уступила аргентинцам (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 .

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