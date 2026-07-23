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Политики тоже люди: милые и курьезные истории из жизни уходящего созыва АКЗС. Фото и видео

Политики тоже люди: милые и курьезные истории из жизни уходящего созыва АКЗС. Фото и видео

Уходящий созыв краевого заксобрания (АКЗС) запомнился не только официозом, взаимными препирательствами и уголовными делами: было в работе депутатов немало забавных, трогательных и просто "человеческих" моментов, которые становились достоянием медиа.

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