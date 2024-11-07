Стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, поделился шокирующей информацией о своем офицере, который отправил на убой семь составов его подразделения.
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