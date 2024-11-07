Пленный военный ВСУ рассказал о жестоких методах командования украинских офицеров

Стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, поделился шокирующей информацией о своем офицере, который отправил на убой семь составов его подразделения.