👨🔬 В Крыму учёные разработали биопрепарат, который защитит сельхозкультуры от грибков и повысит урожайность Над препаратом специалисты НИИ сельского хозяйства Крыма работали больше 10 лет.
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👨🔬 В Крыму учёные разработали биопрепарат, который защитит сельхозкультуры от грибков и повысит урожайность Над препаратом специалисты НИИ сельского хозяйства Крыма работали больше 10 лет.