Главный сюрприз пошлин США на импорт машин и запчастей назвало Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, который затронет товары на сумму почти $600 млрд и распространится на весь компьютерный импорт страны.
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