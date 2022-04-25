Идеальный перекус: это очень вкусно, а готовится проще простого

Ингредиенты: 2 листа слоеного теста 4 яйца 50 гр. сыра пучок зеленого лука 1 желток для смазывания майонез по вкусу кунжут (по желанию) соль по вкусу Приготовление: Тесто заранее достаньте из морозильной камеры, чтобы оно оттаяло.
Популярные статьи
- Такие вкусные тефтели еще при Союзе готовили. А весь секрет в соусе
- Перестала варить свеклу на салаты: друг повар научил готовить свеклу намного вкуснее и проще, так они делают у себя в ресторане
- Это самый вкусный безмайонезный салат. Отличное сочетание ингредиентов. Обязательно приготовьте салат «Шахтерский», не пожалеете
Свежие комментарии