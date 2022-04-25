Вкусные рецепты

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Идеальный перекус: это очень вкусно, а готовится проще простого

Идеальный перекус: это очень вкусно, а готовится проще простого

Ингредиенты: 2 листа слоеного теста 4 яйца 50 гр. сыра пучок зеленого лука 1 желток для смазывания майонез по вкусу кунжут (по желанию) соль по вкусу Приготовление: Тесто заранее достаньте из морозильной камеры, чтобы оно оттаяло.

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