Анна Щербакова прекратила работать с Этери Тутберидзе

Сейчас фигуристка проходит лечение и принимает участие в ледовых шоу.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова прекратила работать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, как сообщает ТАСС.
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