Глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских предложил в эфире ОТВ повысить оплату труда иностранных работников, чтобы работодатели не рассматривали их как более дешёвую альтернативу российским гражданам.
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