Обозреватель NYP: Саммит НАТО доказал, что пожилому Байдену нечего делать на посту президента США

"Возмутительное зрелище, когда наш немощный президент спотыкается на мировой арене, выглядит потерянным, забывает имена людей и вообще ведет себя как сбежавший из дома престарелых, теперь настолько обычно, что его почти не замечают дома", - такое мнение по итогам саммита НАТО в Вильнюсе озвучила известный американский публицист и обозреватель газеты The New York Post Миранда Девайн.