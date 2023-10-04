«Урал» посвятил молчанию Гончаренко специальную партию футболок

Клуб из Екатеринбурга выпустил новые футболки с портретом своего тренера и надписью «Нет слов». Напомним, что 29 сентября после матча чемпионата России с «Ростовом» главный тренер Виктор Гончаренко не произнес на пресс-конференции ни одного слова.