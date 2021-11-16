Василевский – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: 25 сэйвов после 26 бросков, 7-я победа в сезоне

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский защищал ворота команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1) и был признан его первой звездой.

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