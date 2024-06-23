Турция не может оставить Евросоюз — министр финансов

Главным партнером Турции является Европейский союз (ЕС), и Анкара не может оставить ЕС, заявил турецкий министр финансов Мехмет Шимшек на конференции Chatham House (организация, признанная нежелательной в РФ) в Лондоне, пишет 23 июня Cumhuriyet.