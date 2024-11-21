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Глава ЛДПР Слуцкий обвинил Запад в планах нападение на Белоруссию

Глава ЛДПР Слуцкий обвинил Запад в планах нападение на Белоруссию

Русский парламентарий высоко оценил расследование, показанное накануне белорусскими журналистами.Глава парламентской фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий посмотрел передачу, показанную белорусским телеканалов ОНТ, посвящённую планам Запада напасть на Белоруссию.

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