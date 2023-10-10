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В ходе операции «Алкоголь» полицейские Челнов задержали подозреваемых в сбыте контрафактной продукции

В ходе операции «Алкоголь» полицейские Челнов задержали подозреваемых в сбыте контрафактной продукции

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, совместно сотрудниками подчинённого подразделения Управления МВД России по г.

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