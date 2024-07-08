Эммануэль, но не Макрон: впервые с середины 1980-х на выборах в Новой Каледонии победил сторонник независимости от Франции

Выборы во французских парламент проводились и на территории колоний Парижа. Среди таковых – Новая Каледония, куда несколько недель назад был вынужден лететь Эммануэль Макрон, чтобы убедить коренное население (канаков) остановить акции протеста.
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