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Царьград

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ВСУ пошли в атаку: Враг начал мстить за мощный удар по своей столице

ВСУ пошли в атаку: Враг начал мстить за мощный удар по своей столице

Украина решила устроить массированные атаки по русским территориям после обстрела своей столицы.В понедельник, 8 июля, армия Россия совершила мощный налёт на Киев.

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