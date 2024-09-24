«Фанаты перестанут освистывать Соболева, если будет забивать, как Холанн»

Два года назад закончил карьеру игрока один из лучших футболистов в истории России Юрий Жирков. На его счету победы в Кубке УЕФА – 2005 в составе ЦСКА с победным голом в финале, выходы в полуфинал чемпионата Европы – 2008 и четвертьфинал чемпионата мира – 2018 в составе национальной команды, пять золотых медалей чемпионата России и четыре победы в Кубке России в составе ЦСКА и «Зенита», а также победы в чемпионате и Кубке Англии в 2010 году в составе лондонского «Челси».